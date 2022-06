Pubblicità

Lazio, il responso su Carnesecchi: si deve operare - Operazione alla spalla inevitabile per Carnesecchi.

Calciomercato.com

... la possibilità di affondare il colpo per concludere l'affare dipende tutto dal responso di oggi. ... Intanto però la Lazio torna a consultare la lista delle alternative. Il piano B è Vicario, già ... Lazio, è il giorno della verità per Carnesecchi. E intanto si valutano i 'piani B' Oggi si decide il futuro della porta della Lazio. Marco Carnesecchi, il preferito dai biancocelesti per il dopo Strakosha, rientrerà a Bergamo dopo l'infortunio alla spalla subito con la Nazionale Under 21.