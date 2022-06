Internazionali di Tennis Città di Perugia, la soddisfazione di circolo ed organizzazione: “Orgogliosi di essere una grande vetrina” (Di sabato 11 giugno 2022) Un grandissimo successo dentro e fuori dal campo. Gli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup si confermano un evento straordinario a 360 gradi. Il primo ATP Challenger 125 della storia dell’Umbria ha ospitato giovani speranze del circuito professionistico internazionale e giocatori più esperti, che negli ultimi anni hanno calcato i più prestigiosi palcoscenici del Tennis mondiale. Tanta la soddisfazione del Tennis Club Perugia e di MEF Tennis Events. Grafas può sorridere – “Abbiamo avuto un riscontro straordinario, oltre le aspettative – le dichiarazioni dell’Avv. Luigi Grafas, presidente del Tennis Club Perugia –. Ci dispiace che l’idolo di casa, Francesco ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Un grandissimo successo dentro e fuori dal campo. GlididiG.I.Ma.Cup si confermano un evento straordinario a 360 gradi. Il primo ATP Challenger 125 della storia dell’Umbria ha ospitato giovani speranze del circuito professionistico internazionale e giocatori più esperti, che negli ultimi anni hanno calcato i più prestigiosi palcoscenici delmondiale. Tanta ladelClube di MEFEvents. Grafas può sorridere – “Abbiamo avuto un riscontro straordinario, oltre le aspettative – le dichiarazioni dell’Avv. Luigi Grafas, presidente delClub–. Ci dispiace che l’idolo di casa, Francesco ...

