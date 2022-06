Il Covid uccide ancora Due decessi in 24 ore - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 11 giugno 2022) In totale sono 67 i nuovi casi registrati tra Prato e provincia. In Toscana i positivi sono 1103. ma diminuiscono i ... Leggi su lanazione (Di sabato 11 giugno 2022) In totale sono 67 i nuovi casi registrati tra Prato e provincia. In Toscana i positivi sono 1103. ma diminuiscono i ...

Pubblicità

infoitinterno : Il Covid uccide ancora Due decessi in 24 ore - Nazione_Prato : Il Covid uccide ancora Due decessi in 24 ore - venti4ore : Il Covid uccide ancora Due decessi in 24 ore - venti4ore : Il Covid uccide ancora Due decessi in 24 ore - carloregonesi : @lvogruppo Ne uccide più il malore che il covid ... -