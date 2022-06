Giro di Svizzera 2022, il calendario completo: date, orari, diretta tv e streaming (Di sabato 11 giugno 2022) Il calendario completo del Giro di Svizzera 2022, l’edizione numero 85 del Tour de Suisse in programma da domenica 12 a domenica 19 giugno. La corsa elvetica rappresenta anche quest’anno un ideale trampolino per i corridori che vorranno essere protagonisti al prossimo Tour de France, ma non solo. Adam Yates, Remco Evenepoel, Geraint Thomas, Aleksandr Vlasov e Daniel Martinez: sono solo alcuni dei big più attesi nell’arco delle otto tappe previste. Tante salite come ogni anno e la cronometro finale per segnare la classifica generale. Di seguito il programma dettagliato e tutte le informazioni per seguire il Giro di Svizzera 2022 in tempo reale. TV E streaming – L’edizione 2022 del Tour de Suisse sarà trasmessa in ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Ildeldi, l’edizione numero 85 del Tour de Suisse in programma da domenica 12 a domenica 19 giugno. La corsa elvetica rappresenta anche quest’anno un ideale trampolino per i corridori che vorranno essere protagonisti al prossimo Tour de France, ma non solo. Adam Yates, Remco Evenepoel, Geraint Thomas, Aleksandr Vlasov e Daniel Martinez: sono solo alcuni dei big più attesi nell’arco delle otto tappe previste. Tante salite come ogni anno e la cronometro finale per segnare la classifica generale. Di seguito il programma dettagliato e tutte le informazioni per seguire ildiin tempo reale. TV E– L’edizionedel Tour de Suisse sarà trasmessa in ...

Pubblicità

zazoomblog : Giro di Svizzera 2022 tutti gli italiani in gara. 18 azzurri al via c’è Pozzovivo per la classifica generale -… - OA_Sport : Giro di Svizzera 2022, tutti gli italiani in gara. 18 azzurri al via, c’è Pozzovivo per la classifica generale - SpazioCiclismo : Scopriamo nel dettaglio il percorso del #TourdeSuisse2022, in programma dal 12 al 19 giugno - Fanta_Cycling : Cominciamo a presentare alcune squadre ?? del Giro di #Svizzera che parte domenica: la @INEOSGrenadiers. Su chi punt… - Ciclopirata1 : Per Evenepoel al giro di svizzera sarà interessante vedere quanto sia migliorato. Al giro dei paesi baschi si era s… -