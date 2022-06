GF Vip 7 | escluso a sorpresa da Alfonso Signorini | lui non ci sarà

Leggi su vesuvius

(Di sabato 11 giugno 2022) In queste settimane è in corso l’allestimento del prossimo GF Vip 7.però ha deciso di escludere un concorrente atteso. Sono settimane caldissime per la Mediaset, che ancora una vota ha affidato adil compito di assemblare il cast per il prossimo Grande Fratello Vip. Il conduttore però haun nome eccellente: cos’è successo.durante una puntata del reality (Via WebSource)C’è grande attesa per il GF Vip 7 dopo l’enorme successo delle ultime due edizioni del reality., anche quest anno, sta lavorando duramente per assemblare un cast che non faccia rimpiangere i protagonisti dell’ultima edizione della trasmissione. A...