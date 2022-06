Francia, Bts Biogas si rafforza con due nuovi impianti (Di sabato 11 giugno 2022) BTS Biogas, leader tecnologico nello sviluppo e nella costruzione di impianti Biogas e biometano, rafforza la propria presenza nel mercato francese con la costruzione di due nuovi impianti Biogas in Bretagna e nell’Alta Francia. L’azienda italiana ha siglato un accordo con Oudon Biogaz, società costituita da 72 aziende agricole del Dipartimento di Mayenne, per lo sviluppo di un progetto per la produzione di Biogas agricolo nella Regione della Loira. A fine aprile, Oudon Biogas ha posato la prima pietra dell’impianto che sarà realizzato con le tecnologie di digestione anerobica di BTS Biogas, nel comune di Livré La Touche, vicino a Craon, ed entrerà in operatività nel 2023. L’obiettivo di Oudon Biogaz è ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 giugno 2022) BTS, leader tecnologico nello sviluppo e nella costruzione die biometano,la propria presenza nel mercato francese con la costruzione di duein Bretagna e nell’Alta. L’azienda italiana ha siglato un accordo con Oudon Biogaz, società costituita da 72 aziende agricole del Dipartimento di Mayenne, per lo sviluppo di un progetto per la produzione diagricolo nella Regione della Loira. A fine aprile, Oudonha posato la prima pietra dell’impianto che sarà realizzato con le tecnologie di digestione anerobica di BTS, nel comune di Livré La Touche, vicino a Craon, ed entrerà in operatività nel 2023. L’obiettivo di Oudon Biogaz è ...

Pubblicità

zazoomblog : Francia Bts Biogas si rafforza con due nuovi impianti - #Francia #Biogas #rafforza #nuovi - pjmangelic_ : Francia e Italia #ReadyForProof @BTS_twt #YetToCome #BTS_Proof #TheMostBeautifulMoment - LogToGreen : Gas: Bts Biogas, commessa per 2 nuovi impianti in Francia - LogToGreen : Gas: Bts Biogas, commessa per 2 nuovi impianti in Francia - ioloraccolgo : Gas: Bts Biogas, commessa per 2 nuovi impianti in Francia -