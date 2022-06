F1 GP Azerbaijan 2022, Leclerc: “Pole? Mi aspettavo Red Bull meglio di noi” (Di sabato 11 giugno 2022) “Mi sento bene, tutte le Pole position sono belle ma questa non me l’aspettavo”. Queste le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo la Pole position ottenuta nel Gran Premio di Azerbaijan. “Pensavo che la Red Bull sarebbe stata più forte, soprattutto dopo il Q1 e il Q2. Ma nell’ultimo giro sono riuscivo a mettere insieme le cose e sono felice di aver fatto il tempo migliore. Sono molto entusiasta in vista di domani, la gestione delle gomme sarà importante. A livello di passo gara siamo cresciuti da quando abbiamo portato gli aggiornamenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “Mi sento bene, tutte leposition sono belle ma questa non me l’”. Queste le parole di Charles, pilota della Ferrari, dopo laposition ottenuta nel Gran Premio di. “Pensavo che la Redsarebbe stata più forte, soprattutto dopo il Q1 e il Q2. Ma nell’ultimo giro sono riuscivo a mettere insieme le cose e sono felice di aver fatto il tempo migliore. Sono molto entusiasta in vista di domani, la gestione delle gomme sarà importante. A livello di passo gara siamo cresciuti da quando abbiamo portato gli aggiornamenti”. SportFace.

