Dramma nel carcere di Poggioreale, deceduto un 47enne straniero (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – «In carcere si continua a morire di malattia, di incuria, di abbandono, di overdose e di suicidio. Le morti in carcere non possono passare inosservate»: sono queste le prime parole del Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, nell’apprendere la notizia della morte di Sinka Sada, detenuto straniero del carcere di Poggioreale. Il quarantasettenne, intorno all’una della scorsa notte, avrebbe avvertito un dolore toracico e addominale, una forte sudorazione e un senso di nausea. Per lui è stato subito richiesto l’intervento del 118, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale, dove poi è deceduto intorno alle 5. La causa del decesso sarebbe un infarto fulminante. Così il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – «Insi continua a morire di malattia, di incuria, di abbandono, di overdose e di suicidio. Le morti innon possono passare inosservate»: sono queste le prime parole del Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, nell’apprendere la notizia della morte di Sinka Sada, detenutodeldi. Il quarantasettenne, intorno all’una della scorsa notte, avrebbe avvertito un dolore toracico e addominale, una forte sudorazione e un senso di nausea. Per lui è stato subito richiesto l’intervento del 118, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale, dove poi èintorno alle 5. La causa del decesso sarebbe un infarto fulminante. Così il ...

