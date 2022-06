Ciclismo, i ct Bennati e Sangalli hanno visionato il percorso dei Mondiali in Australia: “4000 metri di dislivello si faranno sentire” (Di sabato 11 giugno 2022) Alla fine dell’inverno Australiano i CT delle Nazionali italiane di Ciclismo su strada, Bennati e Sangalli, si sono recati in Australia, per la precisione a Wollongong per il sopralluogo sul percorso del Mondiale 2022, che prevede oltre 4000 metri di dislivello su un percorso lungo 266.9 km per i professionisti e 164 km per le donne Elite. Daniele Bennati e Paolo Sangalli, a 100 giorni dal via della settimana iridata, prevista nella località ad 80 km da Sydney dal 18 al 25 settembre, hanno visionato i percorsi delle prove in linea ed a cronometro. A fine missione il CT della Nazionale maschile ha rivelato le proprie impressioni. Così Daniele ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Alla fine dell’invernono i CT delle Nazionali italiane disu strada,, si sono recati in, per la precisione a Wollongong per il sopralluogo suldel Mondiale 2022, che prevede oltredisu unlungo 266.9 km per i professionisti e 164 km per le donne Elite. Danielee Paolo, a 100 giorni dal via della settimana iridata, prevista nella località ad 80 km da Sydney dal 18 al 25 settembre,i percorsi delle prove in linea ed a cronometro. A fine missione il CT della Nazionale maschile ha rivelato le proprie impressioni. Così Daniele ...

