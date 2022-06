Ciclismo, Bennati sul percorso dei prossimi Mondiali: “4.000 metri di dislivello, ma temperature sopportabili” (Di sabato 11 giugno 2022) I CT della nazionale italiana di Ciclismo, Bennati e Sangalli, hanno realizzato una ricognizione sul percorso del prossimo Mondiale australiano. I due hanno commentato, così, la strada di 80 km da Sydney a Wollongong teatro della prossima rassegna iridata dal 18 al 25 settembre, con Bennati che spiega: “In Australia sono giornate di fine inverno, quindi nel sopralluogo ho indossato un abbigliamento più pesante rispetto alla semplice maglietta. Un percorso che alla fine si farà sentire considerando i 4.000 metri di dislivello. Per quanto riguarda le temperature invece non dovremmo soffrire particolarmente visto che solitamente a fine settembre ci sono 20-25°”. Poi i due CT aggiungono: “Venire qui è stato decisamente utile. Un conto è visionare le ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) I CT della nazionale italiana die Sangalli, hanno realizzato una ricognizione suldel prossimo Mondiale australiano. I due hanno commentato, così, la strada di 80 km da Sydney a Wollongong teatro della prossima rassegna iridata dal 18 al 25 settembre, conche spiega: “In Australia sono giornate di fine inverno, quindi nel sopralluogo ho indossato un abbigliamento più pesante rispetto alla semplice maglietta. Unche alla fine si farà sentire considerando i 4.000di. Per quanto riguarda leinvece non dovremmo soffrire particolarmente visto che solitamente a fine settembre ci sono 20-25°”. Poi i due CT aggiungono: “Venire qui è stato decisamente utile. Un conto è visionare le ...

