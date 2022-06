Battiti Live 2022: date concerto, cantanti e scaletta. Confermati anche LDA e Luigi Strangis di Amici (Di sabato 11 giugno 2022) Battiti Live 2022. Ritorna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno e dell’estate italiana, per tutti gli appassionati fruitori di musica, con un viaggio itinerante nel cuore degli artisti e le canzoni più amati. Riparte quest’anno ufficialmente con il tour a ingresso gratuito il 17 e 18 giugno a Bari, il 2 e 3 luglio a Gallipoli e il 10 luglio a Trani. Il ritorno dell’evento più atteso dell’estate: Battiti Live 2022 La musica ritorna nuovamente a far battere i cuori, dopo anni, troppi, segnati dalla pandemia di Coronavirus e tutte le restrizioni annesse. Ora si ritorna a fare musica, e con stile. Proprio in queste ore Radio Norba ha ufficializzato il cast delle date di Battiti Live appena annunciate. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 giugno 2022). Ritorna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno e dell’estate italiana, per tutti gli appassionati fruitori di musica, con un viaggio itinerante nel cuore degli artisti e le canzoni più amati. Riparte quest’anno ufficialmente con il tour a ingresso gratuito il 17 e 18 giugno a Bari, il 2 e 3 luglio a Gallipoli e il 10 luglio a Trani. Il ritorno dell’evento più atteso dell’estate:La musica ritorna nuovamente a far battere i cuori, dopo anni, troppi, segnati dalla pandemia di Coronavirus e tutte le restrizioni annesse. Ora si ritorna a fare musica, e con stile. Proprio in queste ore Radio Norba ha ufficializzato il cast dellediappena annunciate. Leggi ...

