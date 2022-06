Bassetti aggredito da no-vax: “Hai ammazzato un sacco di gente”, e gli tirano un cocktail (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “Una aggressione no-vax vera in un momento di spensieratezza”. Lo denuncia Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, raccontando su Facebook l’aggressione subita ieri sera, in un locale, da parte di una coppia no-vax, che gli ha tirato addosso un cocktail urlandogli di aver ammazzato un sacco di gente con le “punturine” di vaccino anti-Covid. “Dopo una piacevole serata con amici in un noto locale di Santa Margherita Ligure – descrive – vado a pagare il conto alla cassa. Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la testa e il liquido mi corre lungo la schiena. Penso a uno scherzo. Mi giro e ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “Una aggressione no-vax vera in un momento di spensieratezza”. Lo denuncia Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, raccontando su Facebook l’aggressione subita ieri sera, in un locale, da parte di una coppia no-vax, che gli ha tirato addosso unurlandogli di averundicon le “punturine” di vaccino anti-Covid. “Dopo una piacevole serata con amici in un noto locale di Santa Margherita Ligure – descrive – vado a pagare il conto alla cassa. Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso unpieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la testa e il liquido mi corre lungo la schiena. Penso a uno scherzo. Mi giro e ...

