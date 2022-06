Bartolini: “Il Milan non si è mai creduto più forte, ma lo ha dimostrato” (Di sabato 11 giugno 2022) Enrico Bartolini, chef stellato e tifoso rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione del Milan appena conclusa Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 giugno 2022) Enrico, chef stellato e tifoso rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione delappena conclusa

Pubblicità

yassine01937035 : RT @PianetaMilan: #Bartolini: “Il @acmilan non si è mai creduto più forte, ma lo ha dimostrato” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Bartolini: “Il @acmilan non si è mai creduto più forte, ma lo ha dimostrato” #ACMilan #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Bartolini: «Il #Milan ha vinto lo scudetto senza arroganza» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Bartolini: «Il #Milan ha vinto lo scudetto senza arroganza» - milansette : Bartolini: 'Milan non è stato arrogante. Non si è creduto forte: lo ha dimostrato' #acmilan #rossoneri -