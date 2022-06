Antonio Capuano e la storia dei soldi dalla Russia per il viaggio di Salvini a Mosca (Di sabato 11 giugno 2022) L’antiriciclaggio di Bankitalia sospetta dei soldi ricevuti da Antonio Capuano, l’avvocato consulente di Matteo Salvini che lo avrebbe aiutato nell’organizzazione del viaggio in Russia. Una Sos (segnalazione di operazione sospetta) di via Nazionale, di cui ha parlato ieri il quotidiano La Verità, mette sotto la lente una serie di bonifici su conti a lui intestati o collegati arrivati da Romania e Kuwait. Le transazioni coinvolgono anche Madelein Mbone, compagna di Capuano e modella originaria del Camerun. E, scrive oggi Repubblica, anche altri personaggi collegati all’avvocato. Come una ex compagna, un ingegnere professore universitario, e un architetto, tutti di nazionalità kuwaitiana. Proprio con il Kuwait l’ex parlamentare campano aveva contatti diretti e ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) L’antiriciclaggio di Bankitalia sospetta deiricevuti da, l’avvocato consulente di Matteoche lo avrebbe aiutato nell’organizzazione delin. Una Sos (segnalazione di operazione sospetta) di via Nazionale, di cui ha parlato ieri il quotidiano La Verità, mette sotto la lente una serie di bonifici su conti a lui intestati o collegati arrivati da Romania e Kuwait. Le transazioni coinvolgono anche Madelein Mbone, compagna die modella originaria del Camerun. E, scrive oggi Repubblica, anche altri personaggi collegati all’avvocato. Come una ex compagna, un ingegnere professore universitario, e un architetto, tutti di nazionalità kuwaitiana. Proprio con il Kuwait l’ex parlamentare campano aveva contatti diretti e ...

