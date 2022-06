Algeria | il calciatore Benhammouda muore dopo un incidente stradale

Leggi su sportface

(Di sabato 11 giugno 2022) Un lutto ha scosso il mondo del calcio, in particolare algerino, con Billelche è passato a miglior vistaun recente. L’atleta dell’Usm Algeri e della Nazionale del suo Paese, appena ventiquattrenne, è mortoun forte e tristemente letale impatto durante la serata di giovedì 9 giugno 2022,esser sceso in campo con la propria selezione nazionale appunto. In rete contro il Congo per il 3-0 della sua, al rientro dalla partita stessa,ha incontrato un destino avverso come comunicato recentemente alla Federazione calcistica algerina. Non si hanno ulteriori notizie sulla dinamica dell’, sebbene resti chiara la tragicità di quanto accaduto. Il ...