Venerdì17 giugno sciopero 4 ore Usb-Orsa su rete Atac

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – Venerdì 17trasporto pubblico romano a rischio per lodi 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, indetto tra i lavoratoridai sindacati Usb eTpl. L’agitazione riguarderà la sola. Non saranno invece interessate le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. E’ quanto si legge nella nota dell’agenzia per la Mobilità di Roma. (Agenzia Dire)