Ultime Notizie – Spazio | l’Esa svela nuovi misteri sulla Via Lattea

Si allarga la mappa della Via Lattea grazie alla missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea. L'Esa ha infatti annunciato il rilascio di nuovi dati della missione europea nata per creare la mappa multidimensionale più accurata e completa della nostra galassia. "Grazie ai dati che rilascia 'Gaia' gli astronomi possono così "ricostruire l'evoluzione passata e futura della nostra galassia nel corso di miliardi di anni e comprendere meglio il ciclo di vita delle stelle e il nostro posto nell'Universo" spiega l'Esa che il 13 giugno prossimo rilascerà il terzo setdi dati completo di Gaia, un 'pacchetto di informazioni "che contiene dettagli nuovi e migliorati di quasi due miliardi di oggetti nella nostra Via Lattea" e tutto ciò "rivoluziona la nostra comprensione della galassia".

