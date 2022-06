Toti: «Gli elettori non punteranno sull’Armata Brancaleone in cerca di poltrone» (Di venerdì 10 giugno 2022) (ITALPRESS) – “Non credo che gli elettori vogliano puntare su Dello Strologo a Genova o sulla Sommovigo alla Spezia e sulle loro armate Brancaleone del no, che si riconfermano uguali a prima con qualche faccia trovata da qualche parte pur di cercare di tornare ad occupare una poltrona occupata invano per una trentina d’anni”. Così Giovanni Toti, presidente della Liguria e fondatore di Italia al Centro, a proposito delle amministrative del 12 giugno. “Credo che alla Spezia e a Genova gli elettori sceglieranno le amministrazioni degli ultimi cinque anni, amministrazioni di centrodestra, perché sono amministrazioni straordinariamente più efficaci di quelle che abbiamo conosciuto”, ha aggiunto Toti. Toti sui referendum “Credo che la maggior parte degli italiani sia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) (ITALPRESS) – “Non credo che glivogliano puntare su Dello Strologo a Genova o sulla Sommovigo alla Spezia e sulle loro armatedel no, che si riconfermano uguali a prima con qualche faccia trovata da qualche parte pur dire di tornare ad occupare una poltrona occupata invano per una trentina d’anni”. Così Giovanni, presidente della Liguria e fondatore di Italia al Centro, a proposito delle amministrative del 12 giugno. “Credo che alla Spezia e a Genova glisceglieranno le amministrazioni degli ultimi cinque anni, amministrazioni di centrodestra, perché sono amministrazioni straordinariamente più efficaci di quelle che abbiamo conosciuto”, ha aggiuntosui referendum “Credo che la maggior parte degli italiani sia ...

