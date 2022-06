Tonali: 'Io bandiera dell'Italia? La strada è ancora lunga' (Di venerdì 10 giugno 2022) WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - "In questo momento non mi sento un leader. E' un momento delicato. Bisogna essere uniti, soprattutto per i più giovani che vengono in azzurro le prime volte. Bisogna ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 giugno 2022) WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - "In questo momento non mi sento un leader. E' un momento delicato. Bisogna essere uniti, soprattutto per i più giovani che vengono in azzurro le prime volte. Bisogna ...

Pubblicità

lucillalilla : RT @CorSport: #Tonali: 'Io bandiera dell'Italia? La strada è ancora lunga' - CorSport : #Tonali: 'Io bandiera dell'Italia? La strada è ancora lunga' - Botmanico : @albiinas Eh purtroppo Botman non arriva hahaha Ma quella di Tonali non si può non avere, è evidente che diventerà… - Luxgraph : Tonali: 'Non mi sento una bandiera dell'Italia. Bello affrontare Tomori' - sportli26181512 : #Tonali: 'Io bandiera dell'#Italia? La strada è ancora lunga': Il centrocampista azzurro alla vigilia della sfida c… -