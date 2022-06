Thomas | riparte l’ex Amici con il singolo 806 | «Il nuovo punto zero della mia giovane carriera»

(Di venerdì 10 giugno 2022) Fuori su tutte le piattaforme digitali ildidal titolo 806 Oggi esce nelle piattaforme digitali e il 17 giugno in radio 806 (Quercus production / ditribuzione Artist First – ascolta qui), ildi, cantautore classe 2000, tra i più giovani artisti ad avere ricevuto un disco d’oro in una sola settimana. Un’esperienza importante nel talentdi Maria De Filippi nel 2017, partecipazione a importanti eventi nazionali e internazionali, e seguito da mezzo milione di follower:torna ora con un brano che segna una nuova consapevolezza e una maturazione artistica dopo un periodo di ricerca e di scrittura. 806 è parte integrante di un progetto dal respiro internazionale che vedrà...

Thomas riparte con il singolo '806': "Il mio nuovo punto zero"

806 è parte integrante di un progetto dal respiro internazionale che vedrà Thomas impegnato in una serie di appuntamenti live che metteranno in luce la sua poliedricità e la talentuosa personalità. Si intitola 806 (Quercus production / ditribuzione Artist First) il singolo che segna la ripartenza musicale del giovane Thomas, disponibile sulle piattaforme digitali e dal 17 giugno.