The Boys 4 ci sarà. Lo showrunner Kripke: «E’ la prima volta nella storia in cui l’esplosione di genitali ha portato ancora più successo» (Di venerdì 10 giugno 2022) The Boys Prime Video annuncia oggi il rinnovo per la quarta stagione di The Boys. I primi tre episodi della terza stagione hanno debuttato venerdì 3 giugno, e nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì, fino al finale di stagione di venerdì 8 luglio. Nei primi tre giorni di uscita della terza stagione, il pubblico mondiale di The Boys è cresciuto del 17% rispetto alla seconda stagione e del 234% rispetto alla prima (partita in sordina). “Dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo della terza stagione di The Boys, sapevamo che la serie stava diventando ancora più audace, un’opera impressionante considerando il grande successo della seconda stagione nominata agli Emmy”, ha affermato Vernon Sanders, head ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 10 giugno 2022) ThePrime Video annuncia oggi il rinnovo per la quarta stagione di The. I primi tre episodi della terza stagione hanno debuttato venerdì 3 giugno, e nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì, fino al finale di stagione di venerdì 8 luglio. Nei primi tre giorni di uscita della terza stagione, il pubblico mondiale di Theè cresciuto del 17% rispetto alla seconda stagione e del 234% rispetto alla(partita in sordina). “Dalla nostraconversazione con Erice il team creativo della terza stagione di The, sapevamo che la serie stava diventandopiù audace, un’opera impressionante considerando il grandedella seconda stagione nominata agli Emmy”, ha affermato Vernon Sanders, head ...

Pubblicità

RedCapes_it : The Boys – Prime Video rinnova la serie per una Quarta Stagione - fino333_ : b dia c ep novo de the boys - MiguelHrrr08 : Spoiler sin sentido. The boys, episodio 4, temporada 3. - lucalucario : @PrimeVideoIT sono io o l’episodio di oggi di the boys è completamente fuori sync - Tele_nauta : #TheBoys: annunciata la quarta stagione della serie Prime Video -