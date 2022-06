Stefano De Martino torna alla sua passione: ecco dove è stato pizzicato (Video) (Di venerdì 10 giugno 2022) Stefano De Martino, dalla danza alla conduzione alla recitazione, ma ha anche un’altra grande passione. ecco di cosa si tratta Stefano De Martino è un personaggio del mondo dello spettacolo completo: sa ballare, sa cantare, recitare e condurre. Insomma è professionalmente impeccabile. Da ieri al cinema con il suo primo film dal titolo “Il giorno più bello” e prossimamente di nuovo in Rai per condurre un programma musicale con Andrea Delogu da piazza Del Popolo a Roma, non manca di non trascurare una sua grande passione, ovvero la musica. Proprio in veste di Dj è stato protagonista di una serata ieri a Napoli mentre suona durante l’evento organizzato dall’azienda Relish. Il noto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 giugno 2022)De, ddanzaconduzionerecitazione, ma ha anche un’altra grandedi cosa si trattaDeè un personaggio del mondo dello spettacolo completo: sa bre, sa cantare, recitare e condurre. Insomma è professionalmente impeccabile. Da ieri al cinema con il suo primo film dal titolo “Il giorno più bello” e prossimamente di nuovo in Rai per condurre un programma musicale con Andrea Delogu da piazza Del Popolo a Roma, non manca di non trascurare una sua grande, ovvero la musica. Proprio in veste di Dj èprotagonista di una serata ieri a Napoli mentre suona durante l’evento organizzato dall’azienda Relish. Il noto ...

Pubblicità

361_magazine : Stefano De Martino, dalla danza alla conduzione alla recitazione, ma ha anche un'altra grande passione. Ecco di cos… - zazoomblog : Stefano De Martino fan senza parole: nuovo figlio in vista - #Stefano #Martino #senza #parole: - ilfattovideo : Stefano De Martino e “Il giorno più bello”: in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti - mediterranew : Stefano De Martino in “Il giorno più bello”... - angiuoniluigi : RT @fanpage: Maxi party per Adelaide De Martino, che ha festeggiato i suoi 28 anni a Napoli. Il fratello Stefano scatenatissimo in danze e… -