(Di venerdì 10 giugno 2022)lli deinella zona di Trastevere,finisce in manette. La scorsa serata i Militari hanno eseguito una serie dilli nello storico quartiere della Capitale, mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Oltre allo spacciatore finito in arresto altre due persone sono state multate per il consumo di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito.dia Trastevere Tornando all’arresto del– un ragazzo di 25 anni – ilo hanno fermato sulmentre cedeva dosi diad un altro giovane. Quest’ultimo è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di, quale ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, spaccio di cocaina sul Ponte Sisto: il pusher reagisce e si scaglia contro i Carabinieri - cronacadiroma : Maxi traffico di #droga sventato a #Roma nel quartiere #TorBellaMonaca. Nel bilancio anche un arresto - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Spaccio a Tor Bella Monaca, sequestrati 17 chili di droga - SkyTG24 : Spaccio a Tor Bella Monaca, sequestrati 17 chili di droga - Sabrina080514 : RT @Sabrina080514: Blitz a Velletri, smantellata piazza di spaccio. In manette 9 persone, due sono figli del noto imprenditore Luciani http… -

... ha permesso agli investigatori di rinvenire e sequestrare ulteriori 1,5 chili di hashish e 2910 euro, ritenuti provento della pregressa attività di. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto in ...C., 29enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente.Mercoledì 8 giugno il questore di Monza Marco Odorisio ha disposto l'accompagnamento fuori dall'Italia di sei stranieri irregolari ...Dieci arrestati, 38 indagati totali e una rete di trafficanti di droga che operava tra le province di Latina e Roma. L'hashish e la marijuana arrivavano però via mare dal Marocco, ...