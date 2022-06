Roma, non si ferma la lotta alla ‘malamovida’: sospesa l’attività di 9 locali (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma. Sono nove i locali ai quali i Carabinieri stanno attualmente notificando la sospensione dell’esercizio dell’attività. Il provvedimento si inserisce nel fenomeno più ampio del contrasto alla malamovida, che da diversi weekend vede impegnate le forze dell’ordine. Leggi anche: Roma, la malamovida impazza nel week-end: chiusi due locali e fermate feste abusive Roma e la malamovida: i provvedimenti dei Carabinieri Come accennato, i Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli stanno notificando 9 determinazioni dirigenziali — firmate dal Direttore del II Municipio di Roma Capitale — ai titolari legali di nove locali. Esse dispongono la sospensione dell’esercizio dell’attività per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022). Sono nove iai quali i Carabinieri stanno attualmente notificando la sospensione dell’esercizio del. Il provvedimento si inserisce nel fenomeno più ampio del contrastomalamovida, che da diversi weekend vede impegnate le forze dell’ordine. Leggi anche:, la malamovida impazza nel week-end: chiusi duete feste abusivee la malamovida: i provvedimenti dei Carabinieri Come accennato, i Carabinieri della Compagnia diParioli stanno notificando 9 determinazioni dirigenziali — firmate dal Direttore del II Municipio diCapitale — ai titolari legali di nove. Esse dispongono la sospensione dell’esercizio delper ...

Pubblicità

RadioItalia : Le prove continuano! #MarconegliStadi sta arrivando! Nel frattempo Marco ha annunciato due ospiti speciali per la… - andreadelogu : Succede questo e accadrà fra poco! Ci vediamo a Roma, a Porto Piccolo e a Rimini con #TimSummerHits con tanti di qu… - mengonimarco : Svelato il primo ospite per la data di Roma… @sonolamadame1 Siamo ancora in diretta, le sorprese non sono finite… - angelacaput0 : RT @alorac_22: @quisoloperamici In realtà qui a Roma ho una terrazza grande e ci potrebbe anche stare un’oca. Le galline non mi fido perché… - pandipescicorno : RT @alorac_22: @quisoloperamici In realtà qui a Roma ho una terrazza grande e ci potrebbe anche stare un’oca. Le galline non mi fido perché… -