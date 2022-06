Roma, Ibanez piace in Premier League: due i nomi per sostituirlo (Di venerdì 10 giugno 2022) Calciomercato Roma: su Ibanez ci sarebbero gli occhi della Premier League, con i giallorossi che avrebbero già individuato i possibili sostituti L’ottima stagione disputata da Roger Ibanez con la Roma ha fatto drizzare le orecchie a diversi club, un particolar modo in Premier League dove Newcastle e Tottenham avrebbero messo il difensore in cima alla lista dei desideri. I due club inglesi hanno chiesto informazioni, ricevendo la stessa risposta dai giallorossi: il calciatore vale 30 milioni di euro. E in caso di cessione di Ibanez, la Roma avrebbe già individuato due possibili sostituti: Senesi, ormai da tempo nel mirino del club capitolino, e Theate del Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Calciomercato: suci sarebbero gli occhi della, con i giallorossi che avrebbero già individuato i possibili sostituti L’ottima stagione disputata da Rogercon laha fatto drizzare le orecchie a diversi club, un particolar modo indove Newcastle e Tottenham avrebbero messo il difensore in cima alla lista dei desideri. I due club inglesi hanno chiesto informazioni, ricevendo la stessa risposta dai giallorossi: il calciatore vale 30 milioni di euro. E in caso di cessione di, laavrebbe già individuato due possibili sostituti: Senesi, ormai da tempo nel mirino del club capitolino, e Theate del Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : La #Roma ha individuato i sostituti di #Ibanez in caso di cessione del difensore - siamo_la_Roma : ???? #Ibañez interessa in #PremierLeague ?Approccio del #Newcastle ?? Una cessione permetterebbe alla #Roma di sognare… - siamo_la_Roma : ???? A centrocampo torna a circolare il nome di #Xhaka ? Se parte #Ibanez può arrivare anche un colpo in difesa ?? Il… - forzaroma : Ibanez piace in Premier. Significa tanti soldi per accontentare Mou #ASRoma #calciomercato - PagineRomaniste : #Roma, torna di moda #Xhaka. #Senesi o #Theate se parte #Ibanez #ASRoma #Calciomercato #CorrieredellaSera -