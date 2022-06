Probabili formazioni Inghilterra-Italia: Nations League 2022/23 (Di venerdì 10 giugno 2022) Le Probabili formazioni di Inghilterra-Italia, match della terza giornata del gruppo 3 di Lega A di Nations League. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 11 giugno a Watford. Ad un anno dalla finale di Wembley, gli azzurri tornano a far visita ad un’Inghilterra reduce dal confronto con la Germania e dalla sconfitta con l’Ungheria. Inghilterra – Saka, Kane e Sterling il tridente favorito. Grealish primo cambio. Italia – Può tornare Bonucci in campo con Bastoni. Scamacca unica punta con Pellegrini e Politano a supporto. Ma occhio a Gnonto. Le Probabili formazioni Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; James, Phillips, Rice, Trippier; Saka, Kane, ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Ledi, match della terza giornata del gruppo 3 di Lega A di. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 11 giugno a Watford. Ad un anno dalla finale di Wembley, gli azzurri tornano a far visita ad un’reduce dal confronto con la Germania e dalla sconfitta con l’Ungheria.– Saka, Kane e Sterling il tridente favorito. Grealish primo cambio.– Può tornare Bonucci in campo con Bastoni. Scamacca unica punta con Pellegrini e Politano a supporto. Ma occhio a Gnonto. Le(3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; James, Phillips, Rice, Trippier; Saka, Kane, ...

Pubblicità

infoitsport : Palermo-Padova, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - MessaggeroSport : #Palermo-Padova, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - ilmessaggeroit : #Palermo-Padova, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - vivoperlinter : Inghilterra Italia, probabili formazioni e dove vederla in TV - infoitsport : Anteprima di Svizzera - Portogallo, Nations League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma -