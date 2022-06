Papa Francesco non andrà in Congo, motivi di salute e sicurezza (Di venerdì 10 giugno 2022) Niente viaggio in Africa per Papa Francesco che è stato costretto per motivi di salute, a rimandare a data da definire la visita pastorale che nella prima settimana di luglio lo avrebbe portato nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. L’annuncio è stato dato nella tarda mattinata di venerdi 10 giugno 2022 da Matteo Bruni direttore della Sala Stampa della Santa Sede; «Accogliendo la richiesta dei medici e per non vanificare i risultati delle terapie al ginocchio tuttora in corso, il Santo Padre con rammarico si vede costretto a posticipare il Viaggio Apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan previsto dal 2 al 7 luglio p.v., a nuova data da definire». Il programma del viaggio prevedeva due tappe in Congo, nella capitale Kinshasa e ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 giugno 2022) Niente viaggio in Africa perche è stato costretto perdi, a rimandare a data da definire la visita pastorale che nella prima settimana di luglio lo avrebbe portato nella Repubblica Democratica dele in Sud Sudan. L’annuncio è stato dato nella tarda mattinata di venerdi 10 giugno 2022 da Matteo Bruni direttore della Sala Stampa della Santa Sede; «Accogliendo la richiesta dei medici e per non vanificare i risultati delle terapie al ginocchio tuttora in corso, il Santo Padre con rammarico si vede costretto a posticipare il Viaggio Apostolico nella Repubblica Democratica dele in Sud Sudan previsto dal 2 al 7 luglio p.v., a nuova data da definire». Il programma del viaggio prevedeva due tappe in, nella capitale Kinshasa e ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Udienza. Il Papa: la nostra non è una professione, è una donazione - vaticannews_it : #PapaFrancesco e la @vonderleyen per mettere fine alla guerra in #Ucraina. Colloquio oggi in Vaticano tra il Pontef… - vaticannews_it : Su richiesta dei medici il Papa rimanda il viaggio in Africa - Vatican News - Crudeli45198835 : RT @MediasetTgcom24: Papa Francesco: 'L'utero in affitto è una pratica inumana' #papa #papafrancesco - gvecchi : RT @gvecchi: I medici che gli curano il ginocchio dolente hanno insistito, lo facevano da tempo, e alla fine Papa Francesco ha deciso, ieri… -