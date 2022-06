Omicidio Del Gaudio | battaglia in aula sulla possibile contaminazione del Dna del marito

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tiene banco ancora ladei reperti al processo d’Appello contro Antonio Tizzani. L’ex capostazione, 74 anni, è accusato di aver ucciso la moglie Gianna Del, 63 anni, con una coltellata alla gola la notte del 27 agosto 2016 nella loro villetta di piazza Madonna delle Nevi, a Seriate. Nel dicembre 2020 era stato assolto con formula piena in primo grado a Bergamo. Venerdì nuova udienza del processo di appello a Brescia, dopo l’impugnazione della sentenza da parte della procura. Tra i punti salienti della richiesta c’era il Dna dell’imputato, rilevato su un punto della lama del cutter, l’arma usata per uccidere l’ex insegnante. La sentenza del presidente della Corte d’Assise di Bergamo, Giovanni Petillo, che aveva in parte accolto la tesi dell’avvocato Giovanna Agnelli e del consulente genetico Giorgio ...

I testimoni. Ad aggravare i sospetti della procura su Bedini però ci sarebbero anche due testimoni che lo avrebbero visto mentre si liberava del corpo della 35enne albanese. Dettagli che hanno conferm ...Al processo per l'omicidio di Gianna del Gaudio le spiegazioni delle tesi contrapposte legate al taglierino rinvenuto in una siepe ...