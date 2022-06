Milan | tanti auguri a Rafael Leao | oggi festeggia il 23° compleanno

Pubblicità

GerryRitz : RT @toninocolasante: Un giovane De Keatelaere a un Summer Camp junior del Milan tanti anni fa ! ?????? - fabrizio_cerri : RT @toninocolasante: Un giovane De Keatelaere a un Summer Camp junior del Milan tanti anni fa ! ?????? - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, tanti #auguri a @RafaeLeao7: oggi festeggia il 23° #compleanno - #HBD #BuonCompleanno - #ACMilan #Milan #Sempr… - TOSADORIDANIELA : RT @toninocolasante: Un giovane De Keatelaere a un Summer Camp junior del Milan tanti anni fa ! ?????? - TOSADORIDANIELA : RT @SoloMilan68: Buongiorno rossoneri e tanti auguri ad un guru rossonero, Re Carlo @MrAncelotti , e ad uno dei ragazzi che gia' e' entrato… -

E se all'incontro sono presenti l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizioe la responsabile della Comunicazione, Mara Andria tutto diventa più interessante per isoci che ...Io l'ho vissuta peranni così la mia professione. Quando giocavo tante volte sembravo ... Dopoe Napoli, ecco il Valencia. 'Al Napoli e alè stato facile, bisogna tornare più indietro, ...In questi giorni si sta decidendo il futuro della dirigenza del Milan. Ecco le ultime indicazioni sui contratti di Maldini e Massara.Sogni di inizio estate È realtà invece il riscatto di Florenzi al Milan a prezzo scontato (3 milioni) e la richiesta da 5 del Bodo per Solbakken. In dirittura d’arrivo Celik dal Lille. Lo scrive ...