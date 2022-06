Mercato Napoli, Juve, Inter: caccia al Milan (Di venerdì 10 giugno 2022) Per non rischiare di sentirsi dire ancora, tra un anno, che lo scudetto glielo hanno regalato le altre, il Milan sta praticamente ripetendo ciò che ha fatto dodici mesi fa: repetita juvant suggerivano ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 giugno 2022) Per non rischiare di sentirsi dire ancora, tra un anno, che lo scudetto glielo hanno regalato le altre, ilsta praticamente ripetendo ciò che ha fatto dodici mesi fa: repetita juvant suggerivano ...

AlfredoPedulla : La scelta dell’#Udinese: resistere, se possibile, per #Udogie e #Beto. Il mercato è lungo. Ma accontentare… - MarcelloChirico : #Demiral ???? A questo punto la #Juventus spera in un non riscatto dell'@Atalanta_BC in modo da poter rimettere il gi… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Toro, da Napoli arriva un appello: Juric lo raccoglie? - domenico_damore : RT @acuntrora: Il prossimo 11 del Napoli secondo le ultime notizie di mercato - sportli26181512 : Mercato Napoli, Juve, Inter: caccia al Milan: Pioli ha già Origi e Renato Sanches, ora aspetta un centrale e il tre… -