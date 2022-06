Mascherine, cosa cambia dal 15 giugno. Polemica per gli esami di Stato (Di venerdì 10 giugno 2022) Futuro delle Mascherine, cosa cambia dal 15 giugno per mezzi pubblici e luoghi di aggregazione. Polemica per gli esami di Stato sull’uso del dispositivo di sicurezza Dal prossimo 15 giugno cambieranno le norme relative all’uso della mascherina all’interno di determinati luoghi. Secondo voci sempre più insistenti, sembra che si porrà fine all’obbligo di usare le Mascherine sui mezzi di trasporto, al cinema, teatri e manifestazioni sportive al chiuso. Il tutto sarebbe confermato dalle dichiarazioni del ministro della Salute Roberto Speranza e del suo sottosegretario Andrea Costa. Si è parlato di “valutazioni in corso” per quanto riguarda treni, aerei e bus. Mentre per tutti gli altri luoghi “verranno tolte e non ci sarà più l’obbligo ma ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Futuro delledal 15per mezzi pubblici e luoghi di aggregazione.per glidisull’uso del dispositivo di sicurezza Dal prossimo 15cambieranno le norme relative all’uso della mascherina all’interno di determinati luoghi. Secondo voci sempre più insistenti, sembra che si porrà fine all’obbligo di usare lesui mezzi di trasporto, al cinema, teatri e manifestazioni sportive al chiuso. Il tutto sarebbe confermato dalle dichiarazioni del ministro della Salute Roberto Speranza e del suo sottosegretario Andrea Costa. Si è parlato di “valutazioni in corso” per quanto riguarda treni, aerei e bus. Mentre per tutti gli altri luoghi “verranno tolte e non ci sarà più l’obbligo ma ...

Pubblicità

NicolaPorro : #Mascherine a #scuola, regole da non credere. E sentite un po' cosa ha risposto il ministro #Bianchi ???? - 361_magazine : Mascherine, cosa cambia dal 15 giugno. Polemica per gli esami di Stato - moneypuntoit : ?? Mascherine alla maturità, è caos: cosa succederà agli scritti e all'orale ?? - consumatorirt : RT @intoscana: Il 15 giugno scadrà l’ultimo decreto del governo che riguarda l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso. Probabilmente… - franco_sala : RT @NicolaPorro: #Mascherine a #scuola, regole da non credere. E sentite un po' cosa ha risposto il ministro #Bianchi ???? -