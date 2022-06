“La mia sessualità…” E il vip fa coming out | l’annuncio arriva all’improvviso | “Dovevo farlo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022) Adrian Fartade faout. La notizia èta improvvisa, proprio nel mese del Pride, come sottolineato dal protagonista. Non voleva ovviamente più tenersi per sé tutto questo, infatti ha voluto rivolgersi direttamente ai sui fan sui social network e in un lungo messaggio ha spiegato nei dettagli quale sia il suo orientamento sessuale. Proprio pochi giorni fa era tra l’altro stato ospite in televisione di Drusilla Foer, che lo aveva invitato nella sua nuova trasmissione l’Almanacco del giorno dopo. Adriana Fartade e il suoout, il messaggio è iniziato così: “Vi devo raccontare una cosa ma sono così emozionato che mi tremano le mani e ho il cuore in gola a mille. Ho passato giorni a pensare a che parole usare ma nessuna mi sembra giusta, quindi cercherò di dirvelo e basta: … ecco, non sono una persona binaria. Magari in ...