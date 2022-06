Koulibaly ha comunicato la sua decisione al Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 10 giugno 2022) Kalidouè in scadenza di contratto, nonostante le voci di mercato il difensore ha preso unae l’ha comunicata al. Kalidouha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, il difensore ha rifiutato una mega offerta della Juventus pur di non tradire i napoletani, ma il suo futuro in magli azzurra resta ancora in bilico. Ad oggi infetti tra il difensore senegalese e Aurelio De Laurentiis non è stato ancora trovato nessun accordo per il rinnovo. L’edizione odierna del quotidiano il Mattino riporta un retroscena sul futuro del forte centrale: “Kalidouè un pezzo della sua storia, ha 30 anni e De Laurentiis non porrà mai aut aut al senegalese: se non si trova una intesa per il prolungamento, non ci sono problemi per iniziare la stagione con il contratto in ...