Juventus, sgarbo all'Inter: c'è anche Dzeko come vice-Vlahovic (Di venerdì 10 giugno 2022) La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di nuovi calciatori da regalare al tecnico Massimiliano Allegri. L'ultima stagione dei bianconeri non è stata positiva, in campionato e Champions League il rendimento non è stato all'altezza e la squadra ha chiuso la stagione senza trofei. L'allenatore bianconero non potrà permettersi un'altra stagione sottotono, la dirigenza si sta muovendo per costruire una squadra molto competitiva. Il primo innesto sarà Paul Pogba, un calciatore in grado di risolvere tanti problemi a centrocampo: l'ufficialità è attesa a stretto giro di posta. Le manovre più importanti sono in attacco. Solo Vlahovic e Chiesa sono sicuri di rimanere, Bernardeschi e Dybala non hanno rinnovato, la conferma di Morata sembra difficile e Kean non ha convinto al cento per cento. Sul fronte sinistro continua la trattativa con Angel Di ...

