Justin Bieber costretto a cancellare 2 concerti: 'Ho la malattia di Lyme'. Cos'è e come si trasmette Justin Bieber è costretto a fermare il tour. Il giovane cantante afferma di essere ancora malato e su consiglio dei medici che lo seguono ha preferito sospendere due date del suo tour. Justin ha rivelato, oltre ad essere affetto da mononucleosi cronica, di aver contratto la malattia di Lyme circa un anno fa. malattia che da quel giorno non gli dà pace. View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@JustinBieber) Justin Bieber è malato «Ho la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica. Non riesco a crederci che sto dicendo questo, ma la mia malattia è peggiorata e devo ...

