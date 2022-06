“In ospedale con l’ambulanza”. Veronica Ursida di UeD ora deve operarsi (Di venerdì 10 giugno 2022) Veronica Ursida ospedale. Grande spavento per l’ex dama di UeD e oggi influencer: si è sentita male in casa ed è stata portata d’urgenza in clinica in ambulanza. È successo tutto nella serata di mercoledì 8 giugno, quando l’ex frequentazione di Armando Incarnato ha iniziato a lamentare forti fitte al ventre. Tornata a casa, dopo gli accertamenti, la ex dama ha spiegato nei dettagli cosa le è successo e aggiunto anche che i medici le hanno diagnosticato un problema alle ovaie: dovrà subite un intervento chirurgico. Il suo pubblico social si è spaventato e non poco alla vista della foto con un braccialetto dell’ospedale. Veronica Ursida ospedale: paura per l’ex dama di UeD “E stasera pronto soccorso per me! Altro che evento”, aveva scritto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022). Grande spavento per l’ex dama di UeD e oggi influencer: si è sentita male in casa ed è stata portata d’urgenza in clinica in ambulanza. È successo tutto nella serata di mercoledì 8 giugno, quando l’ex frequentazione di Armando Incarnato ha iniziato a lamentare forti fitte al ventre. Tornata a casa, dopo gli accertamenti, la ex dama ha spiegato nei dettagli cosa le è successo e aggiunto anche che i medici le hanno diagnosticato un problema alle ovaie: dovrà subite un intervento chirurgico. Il suo pubblico social si è spaventato e non poco alla vista della foto con un braccialetto dell’: paura per l’ex dama di UeD “E stasera pronto soccorso per me! Altro che evento”, aveva scritto ...

