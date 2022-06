(Di venerdì 10 giugno 2022)– Il Lazio va ancora una volta a segno grazie al: nel concorso del 9 giugno, come riporta Agipronews, è statoun “5” del valore di 25.073,74. La giocata vincente è stata centrata nel tabacchi di largo della Vittoria 7/9 ad, in provincia di Roma. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 219,3 milioni di– record nella storia del gioco – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

Pubblicità

ilfaroonline : Il SuperEnalotto bacia Ardea: centrato un 5 da 25mila euro - LiveSiciliaPA : La fortuna bacia Palermo, centrato un 5 al Superenalotto - LiveSicilia : La fortuna bacia Palermo, centrato un 5 al Superenalotto - infoitcultura : Superenalotto, la fortuna bacia la Campania: centrato un 5 da 77mila euro - infoitcultura : La fortuna bacia Barletta: centrato un 5+1 al SuperEnalotto da 480mila euro -

Napoli . La Campania torna protagonista al: nel concorso del 6 giugno, come riporta Agipronews, è stato centrato un '5' del valore di 77.620,17 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Marchese di ...Il Piemonte torna a sorridere grazie al: nel concorso del 4 giugno, come riporta Agipronews, sono stati centrati due "5" del valore di 43.807,78 euro ciascuno.PALERMO – Serata fortunata in Sicilia con il SuperEnalotto. Nel concorso del 9 giugno, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 25.073,74 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel t ...Il jackpot sale a 219.300.000 euro. Tutti i numeri vincenti e le ruote fortunate. Occhi puntati sul Superenalotto dei record, che sfuma ancora, nessun '6' né '5+1'. Ecco le estrazioni del Lotto di ogg ...