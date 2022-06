I fiumi non hanno più acqua, incubo siccità in tutta Italia (Di venerdì 10 giugno 2022) In Italia i fiumi non hanno quasi più acqua. Nel Bacino Padano il fabbisogno è alto ma tutte le disponibilità di acqua sono “in esaurimento“. Per il Po, in particolare, gli esperti parlano di una crisi “con valori mai visti da 70 anni” a oggi. È il nuovo allarme che arriva dall’Osservatorio sugli utilizzi idrici del grande fiume che si è riunito il 10 giugno a Parma. Una seduta straordinaria con Autorità del Po, Regioni, portatori d’interesse, protezione civile. Allo scenario della mancanza d’acqua, già molto critico, “si aggiunge la previsione di mancanza di piogge e il persistere di alte temperature sopra la media“. La siccità del bacino del Po incide pesantemente anche sul settore idroelettrico. La produzione è “in stallo” e all’orizzonte c’è preoccupazione per la ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 giugno 2022) Innonquasi più. Nel Bacino Padano il fabbisogno è alto ma tutte le disponibilità disono “in esaurimento“. Per il Po, in particolare, gli esperti parlano di una crisi “con valori mai visti da 70 anni” a oggi. È il nuovo allarme che arriva dall’Osservatorio sugli utilizzi idrici del grande fiume che si è riunito il 10 giugno a Parma. Una seduta straordinaria con Autorità del Po, Regioni, portatori d’interesse, protezione civile. Allo scenario della mancanza d’, già molto critico, “si aggiunge la previsione di mancanza di piogge e il persistere di alte temperature sopra la media“. Ladel bacino del Po incide pesantemente anche sul settore idroelettrico. La produzione è “in stallo” e all’orizzonte c’è preoccupazione per la ...

