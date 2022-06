Gf Vip, la coppia rivela un ‘dettaglio’ intimo: l’hanno ammesso pubblicamente (Di venerdì 10 giugno 2022) L’ex coppia del GF Vip ha svelato un ‘dettaglio’ molto intimo: è stato ammesso pubblicato, avete visto anche voi cosa hanno confessato? Un’intervista a 360 gradi, quella a cui si sono lasciati i due ex concorrenti del GF Vip – proprio come quella di Gabriele Muccino a Il Corriere della sera. Sulle pagine del settimanale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 10 giugno 2022) L’exdel GF Vip ha svelato unmolto: è statopubblicato, avete visto anche voi cosa hanno confessato? Un’intervista a 360 gradi, quella a cui si sono lasciati i due ex concorrenti del GF Vip – proprio come quella di Gabriele Muccino a Il Corriere della sera. Sulle pagine del settimanale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

infoitcultura : Vera Gemma e Jeda al Gf Vip? I rumors sulla coppia - ParliamoDiNews : E` finita per una coppia di vip che aveva partecipato a Temptation Island! - Il Vicolo delle News #finita #coppia… - carlalena8 : @Carmen260381 @123777999966s Ma anche no! Amici compiacenti. I paparazzi ( veri) hanno altri vip da seguire, mica p… - VicolodelleNews : E' finita per una coppia di vip che aveva partecipato a #TemptationIsland! - Il Vicolo delle News Il Vicolo delle N… - 361_magazine : Vera Gemma e il fidanzato Jeda insieme al Grande Fratello Vip 7? Il rumor sulla coppia -