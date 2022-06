Francesco Chiofalo operato per una massa nei condotti nasali (Di venerdì 10 giugno 2022) Francesco Chiofalo racconta tutte le fasi della sua operazione chirurgica alla quale si è dovuto sottoporre per asportare una massa nei condotti nasali. Si mostra con il naso tumefatto e sanguinante subito dopo essersi svegliato dall’anestesia. Francesco Chiofalo si sottopone ad un intervento chirurgico per asportare una massa di origine sconosciuta nei condotti nasali Questa volta non si tratta di un ritocchino estetico, bensì Francesco Chiofalo ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico al San Camillo di Roma per asportare una massa nei condotti nasali. L’influencer romano racconta passo per passo il suo intervento sui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)racconta tutte le fasi della sua operazione chirurgica alla quale si è dovuto sottoporre per asportare unanei. Si mostra con il naso tumefatto e sanguinante subito dopo essersi svegliato dall’anestesia.si sottopone ad un intervento chirurgico per asportare unadi origine sconosciuta neiQuesta volta non si tratta di un ritocchino estetico, bensìha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico al San Camillo di Roma per asportare unanei. L’influencer romano racconta passo per passo il suo intervento sui ...

