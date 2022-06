Fragranze d’ambiente | idee di design per una casa più accogliente

Leggi su amica

(Di venerdì 10 giugno 2022) Non solo arredamento e architettura, ma anche. Candele e diffusori profumati per lasono tra i protagonisti dellaWeek in corso in questi giorni a Milano. Le tendenze che emergono da Salone e Fuorisalone Del Mobile confermano come lasia sempre piú uno spazio da vivere in maniera multisensoriale, coinvolgendo anche l’olfatto. Non stupisce che, con l’esplodere della pandemia, il portale di e-commerce Zalando abbia registrato un boom di vendite di prodotti appartenenti alla categoria “coccole di bellezza”, tra i quali anche candele e diffusori. L’Italia vanta una lunga tradizione di antiche cererie artigianali che, in questi ultimi anni, hanno saputo rinnovarsi. Il nostro Paese rappresenta il 10% della produzione mondiale di candele profumate. Oggi, però, anche le ...