Finire in carcere da innocenti non è solo ingiustizia

AGI - "L'Offesa". Non si poteva scegliere un titolo più calzante per raccontare l'odissea giudiziaria di una donna pugliese, Anna Manna, strappata alla sua vita da impiegata con la fedina penale immacolata e sbattuta in carcere e poi ai domiciliari per oltre un mese con un'accusa infamante: pedofilia, festini hard con dei bambini. Siamo agli inizi degli anni Duemila, vicino Taranto. Anna, all'epoca trentenne, quei minori non li aveva mai visti, non li conosceva e il suo avvocato Rosario Orlando che riuscì faticosamente a dimostrarne l'innocenza oggi analizza in un libro, "L'Offesa" appunto, (disponibile solo su Amazon) cosa significa e quanto può essere tragicamente semplice diventare vittima di un errore giudiziario (In Italia dal '91 al 2021 sono stati 30.231). La storia è introdotta dalla prefazione dei giornalisti Valentino Maimone e Benedetto ...

