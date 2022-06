F1, Charles Leclerc: “Abbiamo imparato dai nostri errori, disponiamo di una macchina competitiva anche per Baku” (Di venerdì 10 giugno 2022) Quest’oggi si comincerà a girare a Baku (Azerbaijan), sede dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino azero la Ferrari va a caccia di rivincite dopo che a Barcellona e a Montecarlo non ha sfruttato a pieno il proprio potenziale tecnico se si valuta il risultato finale. I problema di affidabilità sulla F1-75 del monegasco Charles Leclerc in Catalogna e gli errori strategici nel Principato da parte del box non hanno permesso alla scuderia di Maranello di portarsi a casa due vittorie alla portata, considerata la bontà della prestazione della vettura. Ci si presenta quindi in Azerbaijan con l’idea di avere un pacchetto competitivo, pur nella consapevolezza che il layout particolare di questo fine-settimana potrebbe essere più adatto ai rivali di Red Bull, nota la grande efficienza aerodinamica della ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Quest’oggi si comincerà a girare a(Azerbaijan), sede dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino azero la Ferrari va a caccia di rivincite dopo che a Barcellona e a Montecarlo non ha sfruttato a pieno il proprio potenziale tecnico se si valuta il risultato finale. I problema di affidabilità sulla F1-75 del monegascoin Catalogna e glistrategici nel Principato da parte del box non hanno permesso alla scuderia di Maranello di portarsi a casa due vittorie alla portata, considerata la bontà della prestazione della vettura. Ci si presenta quindi in Azerbaijan con l’idea di avere un pacchetto competitivo, pur nella consapevolezza che il layout particolare di questo fine-settimana potrebbe essere più adatto ai rivali di Red Bull, nota la grande efficienza aerodinamica della ...

