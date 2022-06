Elon Musk contro YouTube | «È attento al linguaggio ma non alle truffe sul sito»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 10 giugno 2022). Secondo l’imprenditore, il team di moderazione disarebbe piùviolazioni relative aldei video piuttosto chepubblicità scam e. Alcuni criminali stanno prendendo, infatti, di mira gli utenti per estorcere loro denaro e richiedere pagamenti in criptovalute proprio su. Gli account della piattaforma sarebbero stati dirottati per usare video con l’obiettivo di promuovere falsi omaggi. A essere ingannate sono state migliaia di persone, che hanno inviato criptovalute ai criminali, pensando di ricevere un premio proprio da. LEGGI ANCHE >>> Prove tecniche di rescissione degli ...