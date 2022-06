Elezioni Parma, nell’ex Stalingrado M5s la sfida è tra Vignali (che lasciò il Comune in rosso) e il successore di Pizzarotti. “Finita un’era” (Di venerdì 10 giugno 2022) Da una parte l’ex sindaco che si ricandida per lo stesso Comune lasciato in rosso undici anni fa. Dall’altra l’ex assessore alla Cultura della giunta Pizzarotti, passato da bersaglio a sinistra per la vicinanza con l’ex M5s a essere il nome sostenuto dallo stesso Stefano Bonaccini per rappresentare i progressisti. Parma, la città che dieci anni fa divenne la “piccola Stalingrado” di Beppe Grillo, si ripresenta alle urne con una sfida che sembra proiettarla a tre ere politiche fa. Visto dall’esterno, la scelta di Fi e Lega (senza Fdi) di puntare su Pietro Vignali sembra impossibile da spiegare. L’ex primo cittadino raccolse l’eredità del primo “sindaco civico” d’Italia Elvio Ubaldi nel 2007 e cercò di portarla avanti per circa quattro anni, ma per la sua esperienza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Da una parte l’ex sindaco che si ricandida per lo stessolasciato inundici anni fa. Dall’altra l’ex assessore alla Cultura della giunta, passato da bersaglio a sinistra per la vicinanza con l’ex M5s a essere il nome sostenuto dallo stesso Stefano Bonaccini per rappresentare i progressisti., la città che dieci anni fa divenne la “piccola” di Beppe Grillo, si ripresenta alle urne con unache sembra proiettarla a tre ere politiche fa. Visto dall’esterno, la scelta di Fi e Lega (senza Fdi) di puntare su Pietrosembra impossibile da spiegare. L’ex primo cittadino raccolse l’eredità del primo “sindaco civico” d’Italia Elvio Ubaldi nel 2007 e cercò di portarla avanti per circa quattro anni, ma per la sua esperienza ...

