Elezioni | a Villa d’Adda unico candidato il sindaco uscente Gianfranco Biffi

(Di venerdì 10 giugno 2022). L’avversario delsarà il quorum. Dopo la vittoria di cinque anni fa, il primo cittadino è il soloalle amministrative di domenica 12 giugno. Conosciamolo meglio con queste sette domande: Quanti anni ha, che lavoro fa, e come è composta la sua famiglia? Ho 70 anni, sono pensionato, ho una moglie, due figli e sei nipoti. Da quanti anni si occupa di politica e perché lo fa? Mai fatto politica, solo volontariato dal 2013. Cinque anni fa sono stato scelto come. Quali sono i punti salienti del suo programma? Attenzione al sociale, salvaguardia del territorio e sviluppo di una nuova piazza della comunità. Quale sarà la prima cosa che farà una ...

Advertising

Rita56387666 : 'Nel M5S litigano ogni giorno, non credo arriveranno vivi alle elezioni 2023'ha dichiarato @matteorenzi dall'alto d… - ToniPellicane : RT @PalermoToday: Comunali, Rita Barbera chiude la campagna elettorale a Villa Pottino: sul palco anche tanti artisti - LoriPeco : RT @PalermoToday: Comunali, Rita Barbera chiude la campagna elettorale a Villa Pottino: sul palco anche tanti artisti - BarberaSindaca : RT @PalermoToday: Comunali, Rita Barbera chiude la campagna elettorale a Villa Pottino: sul palco anche tanti artisti - PalermoToday : Comunali, Rita Barbera chiude la campagna elettorale a Villa Pottino: sul palco anche tanti artisti… -

Villa San Giovanni Oggi

Gli appuntamenti sono: ore 11.30 a Bari, conferenza stampa ade Grecis (Via delle Murge, 63); ...Amministrative 2022 Candidati sindaco Candidati al consiglio comunale...ad una famiglia di costruttori nota per aver fornito laper la latitanza di Totò Riina. Era il 2006 quando Rita Borsellino sfidò il governatore uscente della regione siciliana alle, ... Villa San Giovanni, i programmi e le liste dei candidati a sindaco per le elezioni comunali 2022 - villa... CATANZARO, 09 GIU - Si avvia alla conclusione la campagna elettorale dei sei candidati a sindaco di Catanzaro, che domani terranno le manifestazioni di chiusura in vista del voto di domenica. Nino Cam ...Villa San Giovanni, l’appello al voto di Giusy Caminiti: “abbiamo messo in campo una squadra nuova, di professionisti che si stanno mettendo al servizio della comunità” Manca un giorno alla chiusura ...