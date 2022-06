Doppio femminicidio di Vicenza, la trappola di Vasiljevic alla compagna: «Mi serve la tua auto» (Di venerdì 10 giugno 2022) Zlatan Vasiljevic avrebbe attirato Gabriela Serrano in una trappola prima di uccidere lei e l’ex moglie. Lo avrebbe fatto, secondo le indagini della procura di Vicenza, con la scusa di un passaggio in auto. L’inchiesta dei pm sul Doppio femminicidio avvenuto lo scorso 7 giugno cerca di chiarire in queste ore la precisa dinamica dei fatti. Vasiljevic, a cui era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, avrebbe telefonato alla compagna, Gabriela Serrano, convincendola a raggiungerlo in auto a Dueville, suo ultimo domicilio, come riporta Repubblica. Lì sarebbe scattato il piano dell’uomo, che ha ucciso Serrano e l’ex moglie Lidija Miljkovic, prima di togliersi la vita all’interno ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Zlatanavrebbe attirato Gabriela Serrano in unaprima di uccidere lei e l’ex moglie. Lo avrebbe fatto, secondo le indagini della procura di, con la scusa di un passaggio in. L’inchiesta dei pm sulavvenuto lo scorso 7 giugno cerca di chiarire in queste ore la precisa dinamica dei fatti., a cui era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, avrebbe telefonato, Gabriela Serrano, convincendola a raggiungerlo ina Dueville, suo ultimo domicilio, come riporta Repubblica. Lì sarebbe scattato il piano dell’uomo, che ha ucciso Serrano e l’ex moglie Lidija Miljkovic, prima di togliersi la vita all’interno ...

