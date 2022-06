Domenica si vota per cinque referendum sulla giustizia. Ecco i quesiti. Al voto 971 Comuni (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 12 giugno 2022 si vota dalle ore 7 alle ore 23 per cinque quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 Comuni. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno. Il corpo elettorale per i cinque quesiti referendari (sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla custodia cautelare, sulle firme per le candidature al Csm, sui consigli giudiziari, sulla legge Severino per l’incandidabilità) è di 50.915.402 elettori, di cui 4.735.783 all’estero. LEGGI ANCHE Elezioni, il centrodestra ottiene l'election day. Berlusconi rilancia: necessario votare anche il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 12 giugno 2022 sidalle ore 7 alle ore 23 perreferendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971. Lo scrutinio per iabrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno. Il corpo elettorale per ireferendari (separazione delle carriere dei magistrati,custodia cautelare, sulle firme per le candidature al Csm, sui consigli giudiziari,legge Severino per l’incandidabilità) è di 50.915.402 elettori, di cui 4.735.783 all’estero. LEGGI ANCHE Elezioni, il centrodestra ottiene l'election day. Berlusconi rilancia: necessariore anche il ...

