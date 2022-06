Di Marzio: “Ecco quanto serve per acquistare Osimhen, il Napoli ha già il nome dell’eventuale sostituto” (Di venerdì 10 giugno 2022) Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, ha parlato della situazione Osimhen in casa Napoli. Diverse squadre inglesi sono interessate al nigeriano, di seguito tutti i dettagli sul futuro del numero nove azzurro. “Il Napoli è una delle squadre di più attive dato che ha preso Kvaratskhelia, ha riscattato Anguissa e ha preso Mathías Olivera. Per Koulibaly e Fabian Ruiz non ci sono stati i rinnovi e il Napoli valuterà eventuali offerte per loro due. “Per Osimhen è un discorso a parte dato che l’eventuale offerta dev’essere indecente, deve sfiorare i 100 milioni e ad oggi Bayern e Arsenal non sono arrivati a 85-90 milioni più bonus. Il Napoli comunque si muove nel caso di una cessione di Osimhen: Armando Broja attaccante del ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Gianluca Di, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, ha parlato della situazionein casa. Diverse squadre inglesi sono interessate al nigeriano, di seguito tutti i dettagli sul futuro del numero nove azzurro. “Ilè una delle squadre di più attive dato che ha preso Kvaratskhelia, ha riscattato Anguissa e ha preso Mathías Olivera. Per Koulibaly e Fabian Ruiz non ci sono stati i rinnovi e ilvaluterà eventuali offerte per loro due. “Perè un discorso a parte dato che l’eventuale offerta dev’essere indecente, deve sfiorare i 100 milioni e ad oggi Bayern e Arsenal non sono arrivati a 85-90 milioni più bonus. Ilcomunque si muove nel caso di una cessione di: Armando Broja attaccante del ...

