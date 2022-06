Danimarca-Croazia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di venerdì 10 giugno 2022) La Danimarca, reduce da due vittorie consecutive, sfiderà una Croazia in cerca di rivalsa nel contesto della terza giornata dei gironi della Nations League 2022/2023. I danesi, guidati in campo da Christian Eriksen, proveranno a mostrare nuovamente il loro talento in un palcoscenico internazionale; dal canto loro, i croati, con Luka Modric e Marcelo Brozovic tra i protagonisti assoluti, saranno orfani dell’infortunato Ivan Perisic e tenteranno ugualmente di reagire dopo una sconfitta e un pareggio negli ultimi due incontri. Sfida tutto sommato equilibrata tra Danimarca e Croazia, che si svolgerà a partire dalle ore 20.45 di oggi, venerdì 10 giugno. La diretta televisiva dell’evento sarà proposta da Sky Sport ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) La, reduce da due vittorie consecutive, sfiderà unain cerca di rivalsa nel contesto della terza giornata dei gironi della. I danesi, guidati in campo da Christian Eriksen, proveranno a mostrare nuovamente il loro talento in un palcoscenico internazionale; dal canto loro, i croati, con Luka Modric e Marcelo Brozovic tra i protagonisti assoluti, saranno orfani dell’infortunato Ivan Perisic e tenteranno ugualmente di reagire dopo una sconfitta e un pareggio negli ultimi due incontri. Sfida tutto sommato equilibrata tra, che si svolgerà a partire dalle ore 20.45 di, venerdì 10 giugno. Latelevisiva dell’evento sarà proposta da Sky Sport ...

